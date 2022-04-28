Окупанти на сході вели вогонь вздовж всієї лінії зіткнення і намагалися захопити Рубіжне

Окупанти на сході вели вогонь вздовж всієї лінії зіткнення і намагалися захопити Рубіжне

У Східній операційній зоні триває ворожа наступальна операція.

Росіяни хочуть оточити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та отримати сухопутний коридор з окупованим Кримом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ увечері 28 квітня.

Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій українських захисників. Росіяни вели вогонь з реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Окупанти намагалися повністю захопити Рубіжне, але успіху не мали, зазнали втрат і відступили на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку загарбники безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Росіяни продовжували завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк - Запоріжжя ворог наступав у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Росіяни посилювали своє угрупування військ.

Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович розповів про втрати армії Росії під час "великого наступу".

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