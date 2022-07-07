Окупанти на Слобожанському напрямку утримують позиції, щоб не допустити просування ЗСУ

Російські окупанти на Слобожанському напрямку продовжують зосереджувати зусилля на утриманні позицій.

Мета росіян - недопущення просування підрозділів української армії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області вздовж лінії зіткнення”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що українські військові звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, що Україна та Польща разом лікуватимуть поранених українських захисників.

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