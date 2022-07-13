Окупанти на Слов'янському напрямку обстріляли щонайменше 12 населених пунктів

На Слов’янському напрямку росіяни здійснюють вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілюють з різного озброєння райони щонайменше 12 населених пунктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“Противник дійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки. Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти залишили одну зі своїх військових баз.

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