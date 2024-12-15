Окупанти на ТОТ обіцяють списати борги за укладення контракту з армією Росії - ЦНС

Незважаючи на такі обіцянки, бажаючих вступити до армії РФ на захоплених територіях вкрай мало.

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях Росією активно використовують фінансові труднощі місцевих жителів, аби набрати нових рекрутів до армії.

Про це повідомив Центр національного супротиву.

Зокрема, окупанти обдзвонюють боржників та їх родини, пропонуючи списання боргів, пропонуючи списання боргів за умови укладення контракту з російською армією. Вони навіть пропонують пробачити борги тим, чий близький родич укладе контракт.

"Кремль завжди використовує створену його діями бідність для вербування людей на війни імперії. Проте наразі кількість охочих укладати контракт з армією рф на ТОТ критично низька", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву зазначає, що вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини є порушенням міжнародного права, і всі особи, залучені до цього процесу, понесуть покарання.

Нагадаємо, у ЦНС дізналися, куди РФ вивозить українських дітей з ТОТ.

Читайте також: