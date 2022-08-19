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Окупанти на усіх фронтах вели наступ, але отримали по зубах та відійшли із втратами: Генштаб - про ситуацію на Донбасі

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Окупанти на усіх фронтах вели наступ, але отримали по зубах та відійшли із втратами: Генштаб - про ситуацію на Донбасі

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На східному фронті російські військові вели наступальні дії, але отримали жорстку відсіч від Збройних сил України та відійшли на раніше зайняті позиції.

Зокрема, в районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник хотів прорвати оборону українських військ.

Про ситуацію на фронті станом на 19 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного. В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ. Зазнав втрат та ганебно втік", - йдеться у зведенні.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки. 
Наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, отримали жорстку відсіч та відійшли. 

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки. Вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

"На Авдіївському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка і Опитне. Противник завдавав авіаударів поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського. Вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мав, відійшов", - розповіли у Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки і Новомихайлівки. Біля останнього ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.

Як повідомляли раніше, у Зеленського назвали справжню мету Росії у війні. 

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Дата публікації
Перегляди
268
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