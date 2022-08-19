Окупанти на усіх фронтах вели наступ, але отримали по зубах та відійшли із втратами: Генштаб - про ситуацію на Донбасі

На східному фронті російські військові вели наступальні дії, але отримали жорстку відсіч від Збройних сил України та відійшли на раніше зайняті позиції.

Зокрема, в районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник хотів прорвати оборону українських військ.

Про ситуацію на фронті станом на 19 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного. В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ. Зазнав втрат та ганебно втік", - йдеться у зведенні.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки.

Наступальними та штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, отримали жорстку відсіч та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки. Вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

"На Авдіївському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка і Опитне. Противник завдавав авіаударів поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського. Вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мав, відійшов", - розповіли у Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки і Новомихайлівки. Біля останнього ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення, зазнав втрат та відступив.

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