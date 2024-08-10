Окупанти на захоплених територіях організовують мітинги, щоб імітувати підтримку Курської області

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти організовують невеликі мітинги, на яких бюджетники і російські гастролери на камеру імітують підтримку Курської області.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Окупанти в Херсонській області організовують мітинги, на яких залучають масовку для демонстрації підтримки Курської області, яка нібито перебуває під окупацією. На цих заходах розповідають про "батальйон Нахтігаль", який, за їхніми словами, захоплює населені пункти Курської області.

У ЦНС нагадали, що усі, хто бере участь у цій пропаганді, будуть притягнуті до відповідальності після деокупації Херсонщини.

Нагадаємо, аналітики BILD повідомляють, що українські Збройні сили просуваються вглиб Росії в Курській області, досягнувши райцентру Суджа, рухаючись вздовж автодороги 38К-004.

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що після прориву кордону в Курській області спостерігається зниження інтенсивності боїв на фронті в Україні.

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