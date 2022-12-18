Окупанти на захоплених територіях прикриваються школярами, як "живим щитом" – Генштаб

Загарбники розміщують свої підрозділи у закладах освіти, де триває навчання.

Російські окупанти на захоплених територіях продовжують використовувати заклади освіти, де навчаються школярі і студенти, як "живий щит" для прикриття своїх підрозділів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 грудня.

Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. Водночас, навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.

На окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. Від 5 грудня цього року так звані "військові комісаріати" розіслали усім підприємствам регіону картки обліку.

Подібна ситуація – і на окупованій території Донеччини. У Горлівці мобілізовують працівників комунальних підприємств.

Раніше у ЗСУ розповіли, чи дійсно ворог відступає з лівобережної Херсонщини.

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