Окупанти на захоплених територіях змушують дітей писати листи вдячності військовим РФ

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях продовжують свою цинічну політику “перевиховання” українських дітей. Військові злочинці РФ змусили дітей Олешківського будинку-інтернату писати листи російським солдатам.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Як зазначається, дітей окупанти змушують писати листи російським солдатам. В листах мало йтися про вдячність за подарунок, які військові РФ передали малечі.

“Насправді, подарункові набори купляла окупаційна адміністрація, але виставляли це як подарунки солдатів, за що кожна дитина мала написати лист-подяку окупанту. Таким чином у дітей формували думку про приязне до них відношення окупанта. Такі заходи є частиною цілеспрямованої політики ворога щодо змінення самоідентифікації українських дітей, що є однією з ознак геноциду”, - наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, що США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.

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