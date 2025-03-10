Окупанти на Запоріжжі масово скаржаться на "обнулення" та примус поранених до боїв

Російське командування вирішило просто закрити всім роти.

Командування російського 70-го мотострілецького полку намагається приховати масові скарги військових у Запорізькій області.

Про це повідомляє рух "Атеш".

Командування російського полку, що воює на Запоріжжі, дізналося про масові скарги серед військових на "обнулення", примус поранених до участі в боях та на корупцію серед офіцерів.

Таку інформацію окупанти передають через родичів та безпосередньо пишуть звернення до військової прокуратури та профільних відомств.

Замість вирішення проблем, керівництво російських загарбників вирішило змусити їх замовкнути. Так, розпочалося вилучення мобільних телефонів, щоб військові не могли скаржитися та поширювати інформацію про реальний стан справ.

До слова, на фронті загинув тезка українського поета Тараса Шевченка – окупант із Саратовської області.