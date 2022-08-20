Окупанти на Запоріжжі намагаються завадити просуванню ЗСУ, а на півдні ведуть наступальний бій

Російські війська 20 серпня на Запорізькому напрямку намагаються не допустити просування українських захисників. А на Південнобузькому напрямку основні зусилля загарбники зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій ЗСУ.

Водночас корабельне угруповання Росії тримає у Чорному морі в готовності до застосування два носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Запорізькому напрямку російські загарбники влаштували обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове.

Російська авіація діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

Сили окупантів намагаються покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку.

Окрім того, вороги влаштували обстріли з танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще 15-ти населених пунктів. Армія РФ також завдала авіаудару неподалік від Ольгиного.

Окупанти ведуть наступальний бій у напрямку Васильки-Благодатне.

Нанадаємо, на півдні українські військові ліквідували ще 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога.

СБУ викрила агентуру РФ на півдні України

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