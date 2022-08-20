Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти на Запоріжжі намагаються завадити просуванню ЗСУ, а на півдні ведуть наступальний бій

Дата публікації
Перегляди
842
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти на Запоріжжі намагаються завадити просуванню ЗСУ, а на півдні ведуть наступальний бій

Фото: Associated Press

Російські війська 20 серпня на Запорізькому напрямку намагаються не допустити просування українських захисників. А на Південнобузькому напрямку основні зусилля загарбники зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій ЗСУ.

Водночас корабельне угруповання Росії тримає у Чорному морі в готовності до застосування два носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Запорізькому напрямку російські загарбники влаштували обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. 

Російська авіація діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

Сили окупантів намагаються покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку. 

Окрім того, вороги влаштували обстріли з танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще 15-ти населених пунктів. Армія РФ також завдала авіаудару неподалік від Ольгиного. 

Окупанти ведуть наступальний бій у напрямку Васильки-Благодатне.

Нанадаємо, на півдні українські військові ліквідували ще 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога.

СБУ викрила агентуру РФ на півдні України

СБУ викрила агентуру РФ на півдні України

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
842
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація