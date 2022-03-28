Окупанти на Запоріжжі обстрілювали евакуаційні колони: в обласній лікарні рятують 16 дітей

Ліків, і навіть їжі катастрофічно бракує в окупованому Мелітополі.

На Запоріжжі окупанти відрізають цілі міста від зв’язку та Інтернету. В Мелітополі й Бердянську вже від’єднали всіх українських провайдерів. Люди не можуть зв'язатися з рідними. В окупованих населених пунктах немає ліків, проблеми з харчами. Тим часом орки блокують гуманітарні коридори. Окрім цього, обстрілюють колони з біженцями.

Про це йдеться в ТСН.

«Колону зупинили – не знаю з якої причини. І ми всі вийшли. І за 5 хвилин полетіли снаряди. У мене дитина потрапила під снаряд», - в сльозах розповідає жінка.

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Її 13-річний Іван у реанімації Запорізької дитячої лікарні. Разом із ним від обстрілу росіян постраждали ще кілька людей, але хлопець наразі – найтяжчий.

Повертатись родині Івана нема куди, їхнього будинку в Маріуполі, як, власне, і самого міста, фактично вже немає. Найближчим часом підлітка мають доправити на лікування у Німеччину. Він переніс кілька операцій, і постійно під потужними знеболювальними.

«Осколкові поранення голови, повністю перебиті ніжки, дві ручки поранені та сильний забій грудної клітки. Як лікарі кажуть, сильний забій легені. Стан стабільно тяжкий, але треба врятувати ніжки, щоб він ходив», - каже мама Марина.

З початку війни до обласної дитячої лікарні доправили вже 16 дітей. Двох привезли сюди напередодні. Росіяни обстріляли чергову колону біженців. У постраждалих – численні осколкові поранення.

«Вони з осколковими ураженнями тулуба, м’яких тканин, кінцівок. Осколки були видалені, зараз стан цих дітей середньої тяжкості», - розповідають лікарі.

Ліками і навіть необхідним медичним обладнанням нині дуже допомагають волонтери. Сьогодні у місто прибули чергові фури з препаратами з Німеччини й Іспанії, а також карета «швидкої» для військового шпиталю. «Ну це обладнання було у вжитку, яке нам було подаровано, але це німецьке обладнання, воно крутіше і краще, ніж місцеве, тут якесь нове», - каже волонтер Рудольф.

«Для хірургічного втручання, необхідні компоненти для операцій, для дітей. Це допомога нашим матерям, які не мають спроможності купити це зараз і отримують лікарські препарати», - додає волонтер Олександр.

Ліків, і навіть їжі катастрофічно бракує в окупованому Мелітополі. Там рашисти також відключили телефонний та Інтернет- зв’язок. Тим часом ЗСУ разом із теробороною продовжують знищувати й брати у полон рашистів. Полонені скаржаться на нелюдське ставлення російських командирів.

Росіяни продовжують масовані обстріли населених пунктів на Запоріжжі. Знову постраждали Степногірськ та Гуляйполе. Там знищено вже десятки будинків. А от окупований Енергодар наразі не здається – сьогодні містяни з українськими прапорами знов зібралися на мітинг. Вимагали звільнення заступника мера, якого окупанти викрали і утримують.

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