Окупанти на Запоріжжі перетворили училище на в’язницю, а курник — на крематорій

Окупанти на Запоріжжі перетворили училище на в’язницю, а курник — на крематорій

У селищі міського типу Кам’янка фіксується скупчення військ РФ - їхня техніка регулярно переміщається населеним пунктом.

Командири російських армійських підрозділів на тимчасово окупованій території Запорізької області подбали про місця для ув’язнення своїх дезертирів та для спалення трупів загиблих у боях із ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

У селищі міського типу Кам'янка Пологівського району окупанти відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до такої собі польової "в'язниці", яку облаштували у приміщенні місцевого училища.

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“Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою. Місцеві також повідомляють, що загарбники планують перепис населення”, - йдеться у повідомленні.

В Запорізькій ОВА відзначили, що в цьому селищі перебуває багато російських військових, а їхня техніка регулярно рухається цим населеним пунктом.

“На блокпостах перевіряють документи, роблять повний огляд автомобіля, телефону та особистих речей, віднедавна окупанти вимагають пред’являти ще й спеціальну перепустку, яку видають в окупаційній комендатурі”, повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Запорізькій області російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення.

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