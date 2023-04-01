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Окупанти на Запоріжжі під час відступу планують ліквідувати всіх колаборантів, аби ті не розповіли "зайвого"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Окупанти на Запоріжжі під час відступу планують ліквідувати всіх колаборантів, аби ті не розповіли "зайвого"

Фото: Associated Press

Окупанти в Запорізькій області планують ліквідувати місцевих колаборантів, коли відступатимуть з міста Василівка.

Окупанти планують ліквідувати василівських колаборантів. Таким чином вони позбудуться тих, хто може свідчити в судах про їхні злочини.

Про це повідомляє рух "Атеш".

Агент руху з 429 мотострілецького полку стверджує, що під час можливого відступу з Василівки, Запорізької області, окупанти "зачистять" місцевих колаборантів з числа адміністрації міста та особового складу місцевого РВВС.

"Цим ворог досягне кількох цілей: зачистить людей, що багато знають і можуть свідчити в судах, дискредитує Україну, звинувативши її в цьому злочині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учасники групи "Спротив Nації" записали відео із попередженням зрадників України в Донецькій області і заявили, що колаборанти знайдуть єдину "нагороду", на яку заслуговують – з ними розберуться українські партизани. 

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Дата публікації
Перегляди
183
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