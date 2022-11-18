Окупанти на Запоріжжі сховали свою техніку під пологовим будинком (відео)

У дворі розташовані близько п’яти машин російських військ.

Російські окупанти в селі Михайлівка на Запоріжжі ховають свою військову техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку.

Про це повідомив Telegram-канал "Риа-Мелитополь война 2022".

Там також опублікували відповідний відеозапис, що підтверджує цю інформацію.

"Нам повідомляють: смт Михайлівка Василівського району Запорізької області. Орки ховають стою техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку", – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що у дворі на території лікарні розташовані близько п’яти машин російських загарбників.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 18 листопада завдали ударів ракетами С-300 по мирних селах у Запорізькій області. Пошкоджено будинок культури.

Зауважимо, що у Вільнянську на Запоріжжі окупанти вбили двох дітей. Тож кількість загиблих від початку війни дітей зросла до 434, а поранень зазнали 837 дітей.

Як Запорожці живуть у частково зруйнованому росіянами будинку

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