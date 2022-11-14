Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти на Запоріжжі виселяють з власних осель місцевих, щоб розміщувати там росіян - Генштаб

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
619
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти на Запоріжжі виселяють з власних осель місцевих, щоб розміщувати там росіян - Генштаб

Фото: Анатолій Куртєв.

Російські окупанти на Запоріжжі виселяють місцевих мешканців з власних осель і заселяють туди своїх військових.

Окупанти виселяють людей з власних помешкань на Запоріжжі та заселяють туди військових РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької области російські загарбники виселяють місцевих мешканців з їхніх осель та заселяють туди військовослужбовців РФ.

Крім того, з 10 листопада поточного року спостерігається так звана “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

Яка ситуація на Запоріжжі

Російські окупанти систематично обстрілюють цивільне населення в Запорізькому районі. Останній раз росіяни гатили 14 листопада.

У Запоріжжі вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення.

Читайте також:

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
619
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація