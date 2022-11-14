Окупанти на Запоріжжі виселяють з власних осель місцевих, щоб розміщувати там росіян - Генштаб

Російські окупанти на Запоріжжі виселяють місцевих мешканців з власних осель і заселяють туди своїх військових.
Окупанти виселяють людей з власних помешкань на Запоріжжі та заселяють туди військових РФ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької области російські загарбники виселяють місцевих мешканців з їхніх осель та заселяють туди військовослужбовців РФ.
Крім того, з 10 листопада поточного року спостерігається так звана “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.
Яка ситуація на Запоріжжі
Російські окупанти систематично обстрілюють цивільне населення в Запорізькому районі. Останній раз росіяни гатили 14 листопада.
У Запоріжжі вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення.
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