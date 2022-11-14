Окупанти на Запоріжжі виселяють з власних осель місцевих, щоб розміщувати там росіян - Генштаб

Російські окупанти на Запоріжжі виселяють місцевих мешканців з власних осель і заселяють туди своїх військових.

Окупанти виселяють людей з власних помешкань на Запоріжжі та заселяють туди військових РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Як зазначається, в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької области російські загарбники виселяють місцевих мешканців з їхніх осель та заселяють туди військовослужбовців РФ.

Крім того, з 10 листопада поточного року спостерігається так звана “евакуація” майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

Яка ситуація на Запоріжжі

Російські окупанти систематично обстрілюють цивільне населення в Запорізькому районі. Останній раз росіяни гатили 14 листопада.

У Запоріжжі вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення.

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