Окупанти на Запорізькому напрямку "риють собі могили у 4 ряди та ставлять пам'ятники" - Федоров

Насамкінець росіяни "готують деревину на свої труни з наших дерев", сказав Федоров.

Окупанти на Запорізькому напрямку продовжують готуватися до оборони під час майбутнього контрнаступу української армії.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Він іронічно сказав, що росіяни "риють собі могили у 4 ряди". Зокрема, останнім часом псують землю приватних садів у Терпінні біля Мирного. Також, що "ставлять пам’ятники, відомі як "зуби дракона" в районі Розівки і далі вздовж кордону Запорізької та Донецької областей.

Насамкінець росіяни "готують деревину на свої труни з наших дерев". Федоров розповів, що через Мелітополь із Криму на північ окупованої частини Запорізької області загарбники везуть соснові колоди. Окрім того, вони знищують дерева Старобердянського лісництва Мелітопольського району і переправляють ліс кругляк через Мирне.

"Рашисти панічно готуються до оборони: перерили нашу землю, як кроти. Тим легше буде залишити їх у звичних норах назавжди", - написав він у тг-каналі.

Нагадаємо, вночі 11 квітня на окупованій частині Запорізької області сталося шість потужних вибухів - "забавовнило" у Токмаку.

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