Окупанти надалі знущаються з викраденого в Херсоні єнота і возять його фронтом (відео)

Російські окупанти продовжують знущатися з викраденого в Херсоні єнота і вивезли його на фронт на Луганський напрямок.

Про це свідчить відео, яке виклали в Мережу російські засоби масової пропаганди.

На опублікованих кадрах зафіксовано, як російський загарбник на тлі величезного напису "Щастя не за горами" вітає жінок з 8 березня, стискаючи при цьому в руках єнота, який намагається вибратися з рук окупанта.

"Ми з маленьким смугастим братом Херсі перемістилися на Луганський напрямок. Сьогодні не поїхали працювати на передову. Сьогодні хочемо привітати всіх жінок Росії і взагалі всіх жінок з 8 березня", – каже у ролику російський військовий.

Нагадаємо, російські війська перед своєю втечею з Херсона накрали собі навіть тварин із контактного зоопарку. Так, бранцем ворога став і єнот, якого один з загарбників схопив за хвоста і кинув до коробки.

Згодом захоплений у полон єнот помстився херсонському колаборанту Володимиру Сальдо, ледь не відгризши йому пальці.

У грудні 2022 року стало відомо, що загарбники "зарахували" викраденого в Херсоні єнота до навчального закладу в окупованому Мелітополі.

З'явилося відео, як командування ЗС РФ у Херсоні особисто краде єнотів із зоопарку

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