Окупанти наказали мобілізувати непридатних до служби жителів Горлівки — ЦНС

Російські агресори планують мобілізувати до своїх збройних сил ще 500 осіб з окупованої Горлівки, що в Донецькій області. Мова йде про людей, які мають обмежену або повну непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У повідомленні вказується, що російські агресори відчувають великі проблеми з відновленням боєздатності своїх підрозділів.

"У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що наразі в лікарні Горлівки перебуває 90 російських військових, яких скоро направлять до міста Урзуф, де комісія буде визначати, чи можуть вони далі нести службу в армії.

"Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Російські окупанти наказали мобілізувати цю кількість людей з числа тих, хто раніше мав бронь від мобілізації через поганий стан здоровʼя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Воронезькій області РФ місцева влада вирішила розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізація даних військового обліку".

Крім того, ми раніше інформували, що мобілізованих на окупованих територіях змушують отримувати паспорти РФ.

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