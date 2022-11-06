Окупанти наказали жителям Берислава залишити місто - Генштаб ЗСУ

Також окупанти знищують приватні судна та катери на причалах.

На окупованій частині Херсонщини росіяни знищують або забирають собі приватні катери на узбережжях Дніпра. Очевидно, окупанти бояться, що цими плазасобами можуть скористатися ЗСУ у разі форсування ріки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 жовтня.

Двигуни та інше майно з плавзасобів окупанти привласнюють собі.

Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку “Нижньодніпровський”.

Крім того, росіяни продовжують заходи насильницької "евакуації" населення з тимчасово захоплених територій Херсонщини. У Бериславі місцевим жителям наказали виїхати до 10 листопада.

Окупанти залякують місцевих і розповсюджують брехню, що Сили оборони України хочуть зруйнувати дамбу Каховської ГЕС.

Контрнаступ на Херсонщині

Нагадаємо, українські захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що росіяни не залишають правий берег Херсона. Вони перевозять туди лише гроші, награбоване, та адміністрації

1 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ перемістила окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської ОДА зникнув російський прапор. Українська сторона попередила, що це може бути провокація РФ і окупанти навмисне зняли свою "ганчірку".

Також стало відомо, що загарбники на Херсонщині перевдягаються у цивільний одяг, аби чинити провокації і тероризувати місцеве населення.

Військовий експерт Олег Жданов проаналізував, куди наступатимуть ЗСУ після звільнення Херсона.