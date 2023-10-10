Окупанти накивали п’ятами: як аеророзвідка ЗСУ придушила ворожих мінометників (відео)

Аеророзвідники з 32-ї окремої механізованої бригади придушили своїми ударами російських мінометників, які заважали працювати українській піхоті.

Про це повідомили в 32 ОМБр та опублікували відео.

"Наші хлопці з аеророзвідки придавили ворожих мінометників, які заважали працювати нашій піхоті", – вказано в заяві бригади.

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На викладеному відео видно, як українські захисники скидають із дрона вибухівку на позицію російських окупантів, після чого ворог починає тікати.

"Після першого "попередження" розрахунок почав тікати, гублячи "портянки", а міномет замовк", – відзвітували українські захисники.

Аеророзвідка ЗСУ показала відео, як "вгамовувала" окупантів

До слова, за даними Генштабу ЗСУ на 10 жовтня, російські війська втратили на фронті ще сім своїх артилерійських систем. А від початку повномасштабного вторгнення Росія позбулася загалом 6 713 артсистем.

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