Окупанти накопичують піхоту для активних штурмів важливого міста: деталі від ЗСУ

Війська РФ посилили артобстріли Покровському напрямку. Зокрема, в районі Селидового. Ворог накопичує піхоту для активних штурмів.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі LIGA.net.

Росіяни намагаються накопичувати піхоту для штурмів групами по п'ять-сім осіб без підтримки броньованої техніки. За словами Музичука, росіяни проводять кожні 20-30 хвилин, прикриваючись лісосмугами й іншими географічними особливостями місцевості.

"Під прикриттям вогню артилерії противник намагається проводити штурмові дії одразу з трьох напрямків, найбільше концентрує зусилля південніше Селидового та з напрямку н.п. Цукурине", - розповів військовий.

Також кількість обстрілів з артилерії та РСЗВ на східних напрямках збільшилася: 559 за попередню добу у порівнянні з приблизно 200 навесні.

Минулої доби росіяни атакували Селидове 13 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Нацгвардійцям вдалося завдати ударів по 307 окупантах, з яких 157 були вбиті, а інші – поранені. Це, фактично, три роти, зазначив Музичук.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писало про те, що армія Російської Федерації здійснила значний крок до захоплення Часового Яру на Донеччині, організувавши наступ у двох місцях через канал Сіверський Донець. Тепер ЗСУ потрібно завадити окупантам зайняти позицію в буферній зоні, щоб запобігти наступу.

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