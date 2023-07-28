Окупанти накопичують сили для атак на інфраструктуру - Гуменюк

Агресорка Росія накопичують сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону України.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в телемарафоні.

"Ворог накопичує сили, аби посилити атаки на нашу інфраструктуру, прибережну зону тощо. З радіоперехоплень ми чуємо, що окупанти попереджають у морі цивільні судна про неможливість прямування до українських портів", - наголосила Гуменюк.

Вона також додала, що потужний шторм, що був останніми днями, приніс до узбережжя Чорного моря чимало російських мін.

Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі. Там росіяни ховають свою техніку за будинками цивільних мешканців. Окрім того, окупанти мінують околиці сіл, аби мирні українці не змогли залишити свої населені пункти.

"Проте ми все одно успішно працюємо по артилерії окупантів, коли ті виводять свою зброю на вогневі позиції. Морально-психологічний дух росіян, що перебувають на Кінбурнській косі, вкрай низький. Там не проводиться ротація через нестачу особового складу. Тому вони купили квиток в один кінець", - зазначила речниця.

Нагадаємо, також у ЗСУ попереджають про нові атаки росіян. Протягом наступних днів можливі масовані удари армії Російської Федерації. Окупанти, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння.

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