Окупанти накопичують сили у Луганській області - Гайдай

ЗСУ тримають позиції.

На території всієї Луганської області, яка підконтрольна Україні, тривають постійні обстріли. Російська армія намагається зробити прорив у Попасній, Рубіжному.

Про це під час телемарафону повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише Суспільне.

Він додав, що російські найманці обстріляли Лисичанськ, Сєвєродонецьк, усі населені пункти Гірської громади, Попасну, Кремінну. Окупанти накопичують сили, щоб зробити прорив і вийти на географічні кордони Луганської області.

"Тільки в Рубіжному вдалось їм зайти частково на околиці міста. Але я думаю, що наші захисники найближчим часом їх виб’ють, тому що вже по флангах відтісняють. Усі намагання російських військових просунутися й захопити далі місто — не вдаються. Десятки людей втрачають, техніку залишають на полі бою. Тому вони продовжують обстрілювати з усього виду озброєння, яке в них є і літаками теж просто назло", — сказав керівник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Сергія Гайдая, збройні сили РФ планують знищити все, щоб не було де людям сховатися. Також він додав, що на захоплених територіях люди не почувають себе вільно, почалися репресії, шукають родини військовослужбовців, які раніше брали участь у звільнені наших територій.

Раніше стало відомо, що під час обстрілів у Луганській області загинув місцевий житель.

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