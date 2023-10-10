Окупанти накопичують сили: у ЗСУ розповіли про ситуацію довкола Бахмута

На Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість боїв. Ворог накопичує сили у самому місті.

Про це сказав заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На західних, південних та південно-західних околицях Бахмута ЗСУ намагаються прогризати оборону противника й просуватися вперед, знаходячи слабкі місця в обороні ворога. Спостерігаємо стандартну ситуацію з інтенсивними артилерійськими обстрілами з боку ворога", - розповів він.

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За його словами, Сили оборони ведуть повітряну розвідку, виявляючи пересування противника й завдаючи вогневого ураження загарбникам", - підкреслив Тарасенко.

"Переважно відбуваються артилерійські бої. Спостерігаємо накопичення сил окупантів як в самому місті, так і в прилеглих селах. Ймовірно ворог буде контратакувати. Або він намагається створити резерв, щоб реагувати на просування ЗСУ на Бахмутському напрямку", - зауважив Тарасенко.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують контрнаступ на кількох напрямках. Зокрема, українські захисники досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового Запорізькій області.

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