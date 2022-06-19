Окупанти накопичують сили: Зеленський попередив про небезпеку для Харкова, Запоріжжя та Донбасу

Окупанти накопичують сили: Зеленський попередив про небезпеку для Харкова, Запоріжжя та Донбасу

До того ж ворог знову обстрілював українську паливну інфраструктуру.

Російські загарбники хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні та накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні 19 червня.

"Попереджаємо партнерів: окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру. Хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно будемо і на це відповідати", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив про наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил.

"Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас - тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні!" - сказав президент.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загрозу для Харкова. Окупанти обстрілюють Харківський напрямок. Водночас, за його словами, російські окупанти не зможуть захопити місто.

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