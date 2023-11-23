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Окупанти накопичують техніку та посилюють атаки на одну із областей України

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти накопичують техніку та посилюють атаки на одну із областей України

Російські військові / Фото: Associated Press

За даними ОВА, Куп'янський напрямок залишається найважчим на території Харківської області.

Російські військові на Куп'янському напрямку накопичують техніку та посилюють атаки.

Про це розповів під час брифінгу 23 листопада керівник ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.

"Ворог посилює атаки. На цьому напрямку фіксуємо нове накопичення техніки. Це пов'язано з тим, що ворог зазнає майже щодня великих втрат серед живої сили, техніки та озброєння. Він її поповнює, щоб штурмові дії продовжити", — наголосив посадовець. 

За його словами, Куп'янський напрямок залишається найважчим на території Харківської області. Протягом доби ЗСУ відбили 12 штурмів росіян. 

"Противник обстріляв близько 12 населених пунктів. У нас лишаються небезпечними Куп'янський та Борівський напрямки", - розповів керівник обладміністрації.

Нагадаємо, ще 10 листопада голова Харківської ОВА попереджав, що Росія готується посилитися на Куп'янському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
279
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