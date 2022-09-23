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Окупанти накрили "Градами" і важкою артилерією Марганець: двоє загиблих і дев'ятеро поранених

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Окупанти накрили "Градами" і важкою артилерією Марганець: двоє загиблих і дев'ятеро поранених

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Вранці 23 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Окупанти з "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець. На мирні міста випустили майже 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок ворожої атаки у Марганці загинули двоє людей: чоловік та жінка. За попередньою інформацією, дев’ять мирних мешканців отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

Крім того, через атаку сталося займання будинку. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Крім того, російські снаряди пошкодили вісім будинків, а один  - зруйновано повністю.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Через атаку армії РФ без світла залишилися 2,2 тис. родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії. 

У Нікополі внаслідок ворожого удару понівечено десять будинків.  На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція, наголосив голова ОВА.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалася 212 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
524
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