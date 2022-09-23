Окупанти накрили "Градами" і важкою артилерією Марганець: двоє загиблих і дев'ятеро поранених

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.
Вранці 23 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Окупанти з "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець. На мирні міста випустили майже 30 снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок ворожої атаки у Марганці загинули двоє людей: чоловік та жінка. За попередньою інформацією, дев’ять мирних мешканців отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.
Крім того, через атаку сталося займання будинку. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Крім того, російські снаряди пошкодили вісім будинків, а один - зруйновано повністю.
Через атаку армії РФ без світла залишилися 2,2 тис. родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.
У Нікополі внаслідок ворожого удару понівечено десять будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція, наголосив голова ОВА.
Нагадаємо, розпочалася 212 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
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