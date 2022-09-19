Окупанти накрили Нікопольський райн "Градами" і важкою артилерією: випущено понад 40 снарядів (фото)

У ніч проти 19 вересня армія агресорки Росії накривала "Градами" та важкою артилерією Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапили дві громади району: Нікопольська і Марганецька.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни випустили на мирні міста та села понад 40 снарядів. За попередньою інформаєю, люди внаслідок ворожих обстрілів не постраждали.

У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач.

У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють над тим, аби ліквідувати наслідки атаки.

"У інших районах області вночі кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно", - наголосив керівник ОВА.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.