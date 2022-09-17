Окупанти накрили Нікопольський райн "Градами" і важкою артилерією: випущено понад 90 снарядів

У ніч проти 17 вересня армія агресорки Росії накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили три громади району: Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За йог словами, окупанти атакували шість разів. Росіяни випустили на мирні міста та села понад 90 снарядів.

За попередньою інформаєю, люди внаслідок ворожих обстрілів не постраждали. Понівечено будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок.

"У інших районах області вночі кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно", - наголосив керівник ОВА.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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