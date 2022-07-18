Окупанти "накрили" Сумщину з мінометів та артилерії: деталі

На щастя, постраждалих внаслідок атаки росіян немає.

Російські окупанти у неділю, 17 липня, вкотре обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Вдень ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді. З мінометів росіяни обстріляли Білопільську громади. Зафіксовано 25 "приходів". Внаслідок обстрілів були пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

Після 18:00 почався окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Шалигінську громаду. Зафіксовано 26 "приходів".

Постраждалих немає.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет.

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