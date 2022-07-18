Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти "накрили" Сумщину з мінометів та артилерії: деталі

Дата публікації
Перегляди
1432
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти "накрили" Сумщину з мінометів та артилерії: деталі

Фото: Національна поліція України

На щастя, постраждалих внаслідок атаки росіян немає.

Російські окупанти у неділю, 17 липня, вкотре обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Вдень ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді. З мінометів росіяни обстріляли Білопільську громади. Зафіксовано 25 "приходів". Внаслідок обстрілів були пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства. 

Після 18:00 почався окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Шалигінську громаду. Зафіксовано 26 "приходів".

Постраждалих немає.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет.

Читайте також:

Рашисти обстріляли Харків і Дніпропетровщину ракетами, градами та фосфорними боєприпасами

Рашисти обстріляли Харків і Дніпропетровщину ракетами, градами та фосфорними боєприпасами

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація