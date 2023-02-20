"Окупанти накрили вогнем, навіть не встигли побувати в бою": нові подробиці про смерть мобілізованого з Тернополя

Днями Мережу сколихнула новина про смерть мобілізованого з Тернополя 33-річного Богдана Покітка, якого відправили на фронт без належної підготовки. Військовий пробув на війні лише 5 днів і загинув.

Подруга родини та волонтерка Оксана Огородник розповіла нові подробиці про смерть Богдана Покітка, пишуть "Факти".

У 2022 році мобілізували старшого брата Богдана – Михайла Покітка.

"Як тільки Мішу призвали, я звернулась до нього та запропонувала допомогу у закупівлі амуніції. Михайло сказав, що всього достатньо, але будемо підтримувати зв'язок", - розповіла жінка.

16 січня 2023 року повістку вже вручили Богдану – у день його народження на автобусній зупинці. Він пройшов медогляд та 18 січня став солдатом Збройних сил України.

Повідомляється, що досвіду служби в армії Богдан Покітко не мав. Чоловіка зарахували до роти охорони Тернопільського військкомату, він стояв у караулах та за наказом брав участь у роздаванні повісток. На полігоні був тільки раз, там він відстріляв не більше одного магазину. Більше жодних навчань він не проходив.

"11 лютого Богдан отримав наказ вирушати на Донбас, хоча у військкоматі розуміли, що він не підготовлений. Його відпустили зібрати речі. 12 лютого він вже був на Донецькому напрямку. Звідти Богдан телефонував брату і казав, що їх десь мають відправити у напрямку Бахмуту у складі гірсько-штурмової бригади, де воюють як правило спритні та навчені піхотинці. Мене це дуже здивувало, на що Михайло відповів, що це все сталось за два дні й він сам у шоці, адже матері повідомили, що Богдан їде на навчання під Львовом. Вони й справді так думали. А потім вже не хотіли лякати її. Та й сам Богдан така людина, яка ніколи не буде жалітись, втікати", - говорить Оксана.

Проте, за словами жінки, вже дорогою на позиції зв'язок із Богданом обірвався.

Брат Михайло 16 лютого вранці написав Оксані, що Богдану потрібно замовити бронежилет та каску найкращої якості і найвищого рівня захисту, бо переживає за нього. Проте Михайло не знав, що конкретно виконує Богдан.

"Я розпитувала Михайла, чим саме займається Богдан, яку роботу виконує, щоб знати, яке взуття купити. Михайло відповів, що нічого не знає, бо не може додзвонитись. Ми чекали добу. Новин не було. Вже наступного дня Михайло попросив припинити із закупами, а через дві години повідомив, що Богдан загинув внаслідок обстрілу. Але наразі подробиць в нас нема. Є версія, що рашисти просто накрили вогнем бійців і вони навіть не встигли побувати в бою", - говорить Оксана.

Що відомо про смерть мобілізованого Богдан Покітка на передовій

Богдану Покітку 16 січня вручили повістку на автобусній зупинці. Він пройшов медогляд та 18 січня став військовим ЗСУ. Військовий пробув на війні лише 5 днів і загинув.

Як розповів журналіст Юрій Бутусов, 14 лютого Богдан зателефонував колегам по роботі та розповів, що він перебуває у Слов'янську.

"Покітко зателефонував колегам по роботі, сказав, що перебуває у Слов'янську, вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, де його, звичайно, сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на першій лінії. Богдан бачив, що деякі бійці з поповнення кажуть, що вони обмежено придатні, але Богдан вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази. 16 лютого Богдан Покітко загинув у бою", - написав журналіст.

Прессекретарка тернопільського ТЦК Олена Величанська повідомила, що зараз вони проводять перевірку та встановлюють відповідальних за підготовку військових. Там заявляють, що такий інцидент у них "несистемний".

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