Окупанти накрили вогнем відділення лікарні із породіллями у Херсоні: перші деталі (фото)

Дивом ніхто не постраждав, бо і медики, і пацієнти перебували в укритті.
Ввечері вівторка, 27 грудня, російська армія обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. На той час у медзакладі було 5 жінок, які народили. До атаки лікарі встигли провести кесарів розтин.
Про це написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Врятувало і лікарів, і породіль те, що вони перебували в укриттях.
"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. І медики, і пацієнти перебували в укритті", - йдеться у його дописі.
В Офісі президента відреагували на терористичну атаку росіян. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що відповідальність понесуть і ті, хто віддав наказ, і ті, хто виконував його.
"Що буде з тими, хто віддавав накази і виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення", - написав Єрмак у себе на сторінці у Telegram.
Росія щодня обстрілює Херсон
Ситуація в Херсоні щодня стає гіршою. Російські військові нарощують інтенсивність обстрілів міста. Вони гатять по житлових кварталах удень і вночі, застосовуючи снаряди, міни й реактивні ракети, а останнім часом накривають запалювальними боєприпасами.
Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена, тож херсонцям радять евакуюватися. Як це зробити і куди можна безкоштовно переїхати - читайте ТУТ.
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