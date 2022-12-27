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Окупанти накрили вогнем відділення лікарні із породіллями у Херсоні: перші деталі (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти накрили вогнем відділення лікарні із породіллями у Херсоні: перші деталі (фото)

ФОТО: Кирило Тимошенко/Telegram

Дивом ніхто не постраждав, бо і медики, і пацієнти перебували в укритті.

Ввечері вівторка, 27 грудня, російська армія обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. На той час у медзакладі було 5 жінок, які народили. До атаки лікарі встигли провести кесарів розтин. 

Про це написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. 

Врятувало і лікарів, і породіль те, що вони перебували в укриттях. 

"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. І медики, і пацієнти перебували в укритті", - йдеться у його дописі.

ФОТО: Кирило Тимошенко/Telegram / ©
ФОТО: Кирило Тимошенко/Telegram
ФОТО: Кирило Тимошенко/Telegram / ©
ФОТО: Кирило Тимошенко/Telegram

В Офісі президента відреагували на терористичну атаку росіян. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що відповідальність понесуть і ті, хто віддав наказ, і ті, хто виконував його. 

"Що буде з тими, хто віддавав накази і виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення", - написав Єрмак у себе на сторінці у Telegram.

Росія щодня обстрілює Херсон

Ситуація в Херсоні щодня стає гіршою. Російські військові нарощують інтенсивність обстрілів міста. Вони гатять по житлових кварталах удень і вночі, застосовуючи снаряди, міни й реактивні ракети, а останнім часом накривають запалювальними боєприпасами.

Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена, тож херсонцям радять евакуюватися. Як це зробити і куди можна безкоштовно переїхати - читайте ТУТ.

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Дата публікації
Перегляди
6432
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