Окупанти налагоджують в себе виробництво "шахедів": Гуменюк назвала ознаки

Росія намагається виготовити власну версію іранських дронів-камікадзе "шахед", якими атакує українські міста.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Абсолютно очевидно, що в них вже налагоджена якась частина виробництва, тому що вони навіть на закрилках хизуються відповідним маркуванням. Відбувається маркування специфічними літерами якраз для російської абетки, яких немає навіть в інших слов'янських. Також ми бачимо, що є активність вантажних повітряних бортів за напрямком Тегеран-Москва і Тегеран-Сімферополь", - сказала вона.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post отримало внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "шахедів".

У внутрішніх документах вказаний завод з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані. Згідно з планом, до 2025 року за планом має випустити 6 000 "шахедів".

Росія та Іран співпрацюють у форматі "франшизи": Іран поділився з Росією проєктною документацією та власними компонентами для виробництва дронів, а російська сторона має на цій основі відтворити виробництво в себе, масштабувати його та розв'язати проблеми з дефіцитними компонентами й логістикою.

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