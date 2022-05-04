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Окупанти намагалися "демілітарізувати" пам'ятник літаку на Дніпропетровщині, але не влучили ракетою (фото)

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Окупанти намагалися "демілітарізувати" пам'ятник літаку на Дніпропетровщині, але не влучили ракетою (фото)

Фото: Валентин Резніченко

Російські окупанти ввечері 3 травня намагалися знищити пам'ятник радянському літаку на Дніпропетровщині, однак ракета вдарила поруч і розбилася вщент.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Операція "демілітаризація". Ракета орків напередодні ввечері втрапила поряд з цим пам’ятником радянському літаку. Пам’ятник так і стоїть. Ракета вщент", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повторних атак протягом ночі не зафіксовано. Яка ситуація в місті та області, розповів голова обласної ради Микола Лукашук.

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