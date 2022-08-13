Окупанти намагалися наступати на кількох ділянках на Бахмутському напрямку, але без успіху - Генштаб

Армія раїни-агресорки Росії зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.

Окупанти намагалися наступати на кількох ділянках на Бахмутському напрямку. Загарбники вели штурмові дії в напрямках Покровське - Бахмут, Відродження - Вершина, Вуглегірська ТЕС - Зайцеве. Росіяни успіху не мали і відійшли.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 13 серпня.

На Бахмутському напрямку артилерія і танки російської армії вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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