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Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на півдні від Бахмута - Генштаб

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Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на півдні від Бахмута - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 серпня.

Зокрема, противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії території в районах Бахмута, Костянтинівки, Білогорівки, Веселої Долини, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми та Курдюмівки.

Загарбники використали авіацію для завдання ударів неподалік Виїмки, Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого. 

Росіяни, штурмовими діями, намагалися прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

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