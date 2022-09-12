Окупанти намагалися прорватися в районах шести населених пунктів, але отримали по зубам від ЗСУ

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила сім ударів - уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. За поточну добу, в результаті вогневого впливу, підрозділи ракетних військ і артилерії уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що українські військові також накрили вогнем ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що Росія обстріляла густонаселений житловий масив Харкова.

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