Окупанти намагалися просуватися на Слов’янському напрямку: деталі від Генштабу

Російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали населені пункти із танків, а також ствольної та реактивної артилерії.

Росіяни обстріляли з танків та реактивної артилерії населені пункти на Слов’янському напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Лавров, який погрожував "повалити київський режим", знову хоче мирних переговорів.

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