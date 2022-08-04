Окупанти намагалися просуватися на Слов’янському напрямку, однак отримали "на горіхи" та відійшли

Росіяни на Слов’янському напрямку обстріляли з різного озброєння райони дев’яти населених пунктів.
Окупанти з різного озброєння, зокрема з танків та реактивної артилерії, обстріляли на Слов’янському напрямку райони дев’яти населених пунктів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха. Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що СБУ встановила зрадників, які допомогли викрасти зерно з Херсонщини і Запоріжжя.
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