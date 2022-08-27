Окупанти намагалися штурмувати Дементіївку на Харківщині, але після зустрічі із ЗСУ в паніці накивали п'ятами

Однак окупанти отримали відсіч ЗСУ та відійшли на свої позиції. Додамо, що Дементіївка раніше була під окупацією росіян, але у травні українським військовим вдалося звільнити від загарбників.

Про ситуацію на північних та східних кордонах повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання росіянами ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

"На Сіверському напрямку ворог, метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, обстріляв райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області", - повідомили українські військові.

Нагадаємо, за наявною інформацією української розвідки, очільник Кремля Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 000 військовослужбовців.

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