Окупанти намагалися штурмувати на правому березі Осколу – деталі від Нацгвардії

Крім того, 15 березня росіяни намагалися прорвати позиції Сил оборони у напрямку Часового Яру.

Російські окупанти намагалися штурмувати українські позиції на правому березі річки Оскіл, яка є природним рубежем від ворога на Харківщині.

Про це розповів у коментарі LIGA.net речник Нацгвардії Руслан Музичук.

На штурм росіяни кинули групи піхоти чисельністю п'ять-сім осіб. Однак спроби виявилися невдалими. Після втрат противник відступив.

Часів Яр

15 березня росіяни намагалися прорвати позиції Сил оборони у напрямку Часового Яру. Окупанти застосували понад 20 одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту. Проте наступ було зупинено. Було знищено або уражено мінімум 10 одиниць техніки окупантів, є втрати в живій силі.

Водночас, речник НГУ Музичук зауважив, що росіяни в останні місяці рідко вдавалися до великих механізованих штурмів із залученням десятків одиниць бронетехніки. Загалом у січні-лютому підрозділи Нацгвардії знищували по 80-110 танків та понад 300-400 артсистем щомісяця.

"Це свідчить про злагодженість та ефективність роботи підрозділами БпЛА, навіть за умов постійних штурмів і чисельної переваги противника. Ця тенденція може продовжуватися з акцентом не лише на ураження піхоти, а й на точкові удари по бронетехніці та складах", – сказав він.

Раніше в DeepState показали наслідки ворожих штурмів біля Покровська.

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