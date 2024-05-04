Окупанти намагалися штурмувати острів Нестрига: у ЗСУ розповіли деталі

Російські війська протягом доби двічі намагались штурмувати острів Нестрига в Херсонській області. Те, що ЗСУ повернули його під свій контроль - дуже важливо.

Про це під час телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За його словами, територію острова складно назвати плацдармом.

"Уявіть собі правий берег річки Дніпро. Там є багато острівків - це такий рибацький рай. Ці острови досить маленькі, хоча Нестрига за свою площею більший, ніж два найближчі населені пункти Кизомис і Велетенське", - каже Плетенчук.

Він пояснив, що Нестрига - останній острів від берега в групі цих острівків, бо фактично далі вже йде гирло річки Дніпро.

"Тому для нас було дуже важливо зайняти цю позицію, бо наразі для того, щоб підібратися до наших населених пунктів, ворог має подолати відкриту площу, тобто річку. А там, звісно, вони набагато уразливіші", - пояснив Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялося, 28 квітня ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига. Він розташований на Херсонщині - у дельті Дніпра на території Білозерського району. Острів тривалий час лишався сірою зоною.

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