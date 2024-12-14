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Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ за допомогою "Жигуля" та гольф-кара (відео)

Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ за допомогою "Жигуля" та гольф-кара (відео)

Знищення ворожої техніки / Фото: скриншот з відео

Українські військові показали кадри знищення ворожих сил.

Окупанти знову намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку. Для цього вони використали старий "Жигуль" і гольф-кар.

Про це повідомила пресслужба бригади "Спартан".

"Оператори аеророзвідки бригади "Спартан" швидко виявили цей відчайдушний, але невдалий маневр ворога", - йдеться в повідомленні.

Після ідентифікації цілей бійці  рПТКР, артилеристи та оператори FPV-дронів знищили транспорт і ліквідували піхоту противника.

Нагадаємо, ГУР знищило винищувач Су-30 і три локомотиви в Росії.

Окупанти пішли в штурм на Запорізькому напрямку на "Жигулі" та гольф-карі: в ЗСУ показали кадри

Окупанти пішли в штурм на Запорізькому напрямку на "Жигулі" та гольф-карі: в ЗСУ показали кадри

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