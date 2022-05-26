"Окупанти намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, але вихопили люлів": Арестович повідомив про ймовірне захоплення Лимана

Російські війська протягом 26 травня безуспішно намагалися прориватися до траси Бахмут-Сєвєродонецьк та штурмувати сам Сєвєродонецьк. Водночас, за даними, які потребують підтвердження, українські війська втратили контроль над містом Лиман Донецької області.

Українські війська тримаються та навіть завдають контрударів з артилерії. Але зберігається загроза оперативного оточення Сєвєродонецька.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Сьогодні – день безуспішних спроб прориватися до траси Бахмут-Сєвєродонецьк у росіян. Вони героїчно там ходили в атаки на широкому фронті. І справа намагалися, і зліва обійти, і так, і сяк, від Попасної в основному наступаючи. Вихопили люлів і до траси не дійшли", – розповів Арестович.

"Є така моторошна чутка, що начебто вони навіть поставили там якийсь блокпост – цілих 50 осіб, і ми його героїчно знищили. Але я в це, поки не отримаю точну інформацію, не дуже вірю. Точно знаю, що трасу перерізати не вдалося. Щоправда вдалося нам ділянки від Соледара до Берестового поставити під вогневий контроль вже стрілецької зброї, зовсім близько – два-три кілометри. Що є неприємним, тому що наші вантажівочки вже не можуть там радісно стрибати в Лисичанськ і Сєвєродонецьк, і змушені забирати північніше, і звідти іти", – розповів радник голови ОП.

Він також повідомив, що "за неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман".

"Російська армія, це треба перевірити, захопила його. При чому те, як вона його захопила, показує, що там дуже талановиті командири, які правильно організували операцію. І це показує зрослий рівень оперативного управління і тактичного вміння російської армії", – розповів Арестович.

Він також описав безуспішні спроби окупантів захопити Сєвєродонецьк.

"Намагалися штурмувати Сєвєродонецьк. Навіть не штурмувати, а з південного сходу проповзати вздовж русла ріки вгору. З півночі заходили і з північного сходу – теж не вийшло, теж вихопили люлів. Але криють артилерією і місцями авіацією досить сильно", – зазначив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 26 травня на Лиманському напрямку російські війська зосереджували зусилля на вогневому ураженні українських підрозділів у районах Озерного та південніше Лиману. Окупанти також вели наступ у напрямках Сєвєродонецька та Борівського, проте успіху не мали.

Найважчі бої за Сєвєродонецьк і Лисичанськ - мапа бойових дій

Читайте також: