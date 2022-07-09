Окупанти намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ відкинули ворога - Генштаб

Війська Російської Федерації намагалися наступати у районі Вуглегірської ТЕС, що у Світлодарську Донецької області.

Загарбники планували встановити контроль над територєю ТЕС, а також покращити тактичне положення в районі села Доломітне.

Про це повідомили 9 липня у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ.

Збройні сили не дали російським окупантам втілити у життя їхній задум. Українські військовослужбовці відкинули ворога на попередні позиції.

У Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

Нагадаємо, розпочалася 136 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили наступ росіян біля Доломітного, ворог намагається просунутись в районі Григорівки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 9 липня.

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