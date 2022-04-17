Окупанти намагалися штурмувати завод “Азовсталь” у Маріуполі - Генштаб

Окупанти намагалися штурмувати завод “Азовсталь” у Маріуполі - Генштаб

Ворог продовжує ракетно-бомбові удари по місту.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 17 квітня.

"Ворог продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3", - розповіли у Генеральному штабі.

За даними Генштабу, окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу “Азовсталь”.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти почали примусову мобілізацію жителів тимчасово захоплених територій.

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