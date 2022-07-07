Окупанти намагалися вибити брехню про командирів "Азову" – звільнений захисник Маріуполя розповів про жахи полону

Історія "Торка" заслуговує на окремий фільм чи серіал: Боєць їхав в авто, яке на мосту перекинулось в річку. Хлопець виплив. Стікаючи кров’ю, під обстрілами, він діставався до "Азовсталі" уплав.

Окупанти намагалися вибити з військовополонених "азовців" неправдиві свідчення про командирів полку — Дениса Прокопенка ("Редіса") та його заступників Святослава Паламара ("Калину") і Богдана Кротевича ("Тавра").

Про це розповів боєць полку "Азов" із позивним "Торк", якого нещодавно звільнили з російського полону.

"Торка", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, звільнили під час обміну полоненими 29 червня. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі боєць отримав важке поранення.

"Торк" їхав у "Козаку", який на мосту перекинувся в річку. Боєць виплив. Стікаючи кров’ю, під обстрілами, він діставався до "Азовсталі" уплав. Бачив, як гинуть інші військові й усипану тілами дорогу до комбінату. Розповідає, що після всього побаченого, полону вже не боявся.

"Торк" розповів, що до полонених приходили російські "репортери" і намагалися ставити провокаційні запитання. Пропагандисти стверджували, що захисники Маріуполя нібито нападали на росіян.

"Запитували, "навіщо ви сюди прийшли". Я кажу: "це ви до нас прийшли, я сам з Маріуполя", — згадує боєць про розмову з ворогами.

Також він повідомив, що окупанти нерідко били полонених.

"Могли прийти і у груди "пробити". Комендант "накидався" (був п'яний. - Ред.), підходив - "вуса збрий". У ранку, голку пхали. Типу дірочка в ранці є... якщо не влаштовує, що кажеш. Це в підвальчику — лише деяких хлопців у підвал возили. І мене теж. Нормально, нічого не сказав, все добре", — каже "Торк".

За словами бійця, у підвалі загарбники вимагали у бійців неправдиві свідчення про командирів "Азову".

"Що "Редіс" поганий, що "Тавр" поганий, пропагандує праву "движуху". Вчепилися буквально в двох-трьох людей: "Редіс", "Тавр" і "Калина". "Давай, нам потрібна інформація про них". Що вони — пропагандисти праворадикального руху. Що вони закликали вбивати росіян. На звичайному допиті адекватно спілкувалися. У нас не було свободи. З охоронцем в туалет виходили", — сказав він.

Нагадаємо, з російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео).

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