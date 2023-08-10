Окупанти намагалися йти в наступ на деяких ділянках фронту: свіжі дані Генштабу

На фронті протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Сили оборони країни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.

На Запорізькому напрямку агресор здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області.

На Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу та ще один – по логістичному хабу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об'єкт ворога.