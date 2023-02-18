Окупанти намагалися здійснити штурм біля Бахмуту: ЗСУ відповіли (відео)

Російські окупанти учора, 17 лютого, намагалися штурмувати бахмутський напрямок. Українським військовим вдалося відбити сили ворога та завдати удару у відповідь.

Про інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"Ось так виглядає марна спроба ворога накопичитися на передових рубежах своєї оборони задля подальшого штурму наших позицій", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок операції знищено щонайменше 7 російських окупантів.

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"Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. Зазнавши втрат противник відійшов", - констатували в спецназі", - зазначають у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

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