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Окупанти намагалися здійснити штурм біля Бахмуту: ЗСУ відповіли (відео)

Окупанти намагалися здійснити штурм біля Бахмуту: ЗСУ відповіли (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Окупанти намагалися здійснити штурм біля Бахмуту: ЗСУ відповіли (відео)

Російськи загарбники продовжують спроби наступу на бахмутському напрямку.

Російські окупанти учора, 17 лютого, намагалися штурмувати бахмутський напрямок. Українським військовим вдалося відбити сили ворога та завдати удару у відповідь.

Про інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"Ось так виглядає марна спроба ворога накопичитися на передових рубежах своєї оборони задля подальшого штурму наших позицій", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок операції знищено щонайменше 7 російських окупантів.

"Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. Зазнавши втрат противник відійшов", - констатували в спецназі", - зазначають у Силах  спеціальних операцій ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
232
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