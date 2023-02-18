Окупанти намагалися здійснити штурм біля Бахмуту: ЗСУ відповіли (відео)

Російськи загарбники продовжують спроби наступу на бахмутському напрямку.
Російські окупанти учора, 17 лютого, намагалися штурмувати бахмутський напрямок. Українським військовим вдалося відбити сили ворога та завдати удару у відповідь.
Про інформують Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.
"Ось так виглядає марна спроба ворога накопичитися на передових рубежах своєї оборони задля подальшого штурму наших позицій", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок операції знищено щонайменше 7 російських окупантів.
"Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. Зазнавши втрат противник відійшов", - констатували в спецназі", - зазначають у Силах спеціальних операцій ЗСУ.
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