Окупанти намагатимуться до кінця місяця вийти на рубежі Луганської області - Міноборони

Окупанти намагатимуться до кінця місяця вийти на рубежі Луганської області - Міноборони

Російські окупанти будуть намагатися дойти орієнтовно до 26 червня до рубежів Луганської області.

Зараз росіяни кинули всі свої сили на штурм населених пунктів навколо - військові злочинці РФ хочуть прорвати оборону.

Про це в етері ТСН розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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“Ворог намагається взяти в оточення наші війська, які здійснюють оборону Лисичанська та Сєвєродонецька. ЗСУ фактично борються в горячих боях за кожний клаптик землі. Окупанти там зазнають величезних втрат. Але ми повинні розуміти, що росіяни мають перевагу в озброєнні. В ці моменти іде максимальна інтенсивність вирішальних боїв”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області.

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